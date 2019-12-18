В Саранске сотрудники Росгвардии задержали нескольких подозреваемых в краже товаров из магазинов

В Саранске сотрудники Росгвардии в течение дня задержали мужчину и двух женщин, которые подозреваются в совершении краж из магазинов.

Ранним утром 17 декабря в северо-восточной части Саранска была задержана 35-летняя женщина, которая пыталась похитить из магазина алкоголь и закуску.

Спустя несколько часов, в том же торговом заведении был задержан 38-летний мужчина, который намеревался похитить алкогольную продукцию.

Также 17 декабря в юго-западной части города стражи порядка задержали женщину, пытавшуюся совершить хищение средств личной гигиены.

Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia