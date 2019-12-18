Сотрудники Росгвардии задержали жителя Мордовии, разбившего стекло в магазине

В Чамзинском районе сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, который разбил стекло в магазине.

В ночь на 17 декабря сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в магазине, расположенном на территории посёлка Комсомольский указанного района, было разбито стекло.

По подозрению в совершении указанного преступления стражами порядка был задержан 30-летний мужчина. Гражданин признался в содеянном, а также сообщил, что не преследовал никаких корыстных целей.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia