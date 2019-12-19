В Саранске пропал без вести пациент одной из местных больниц

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который самовольно покинул больницу.

Перегудин Михаил Александрович 1981 года рождения, являющийся уроженцем села Апраксино Атяшевского района, вечером 26 ноября самовольно ушел из ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4» и не вернулся обратно.

Мужчина был одет в болоньевую куртку зеленого цвета, черные брюки и черную шапку. Спинка носа пропавшего без вести пациента больницы искривлена влево.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-90-02, 29-90-38, 29-90-23 или 8(999)7781881 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф