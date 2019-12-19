В Рузаевском районе горел жилой дом

В Рузаевском районе произошло возгорание жилого дома.

Вечером 18 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Татарская Пишля. Загорелся жилой дом №7, расположенный по адресу – переулок Молодежный. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru