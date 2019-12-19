Неизвестный интернет-мошенник ограбил 34-летнего жителя Саранска

В Саранске 34-летний местный житель, решивший приобрести автомобильные диски, был ограблен неизвестным мошенником.

Недавно 34-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже автомобильных дисков для машины марки «Тойота». Мужчина вышел на связь с автором данной публикации и договорился с ним о покупке товара. Затем житель Саранска перевел на банковский счет якобы продавца денежные средства в сумме 12 тыс. рублей. После этого автор объявления отключил свой телефон.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф