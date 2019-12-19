Полицейские задержали двух жителей Саранска, подозреваемых в краже товара из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже товара из магазина.

Стражами порядка было установлено, что два жителя Саранска 1999 и 2003 годов рождения в магазине, расположенном по адресу – улица Косарева, взяли с прилавка продукты питания, банку кофе и флакон с шампунем. Товар молодые люди спрятали под одежду. Затем парни покинули торговое заведение, минуя кассы. Сумма ущерба составила более 6 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны. В отношении парней было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф