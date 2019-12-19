Покупка железнодорожных билетов обернулась для жительницы Саранска потерей денег

В Саранске 29-летняя местная жительница лишилась денежных средств при покупке железнодорожных билетов.

17 декабря 29-летняя жительница Саранска на одном из сайтов приобрела четыре железнодорожных билета из Саранска в Москву и обратно. Девушка перевела на банковский счет, указанный на данном сайте, денежные средства в сумме 8,8 тыс. рублей. После списания денег билеты на электронную почту горожанки не были присланы. Выйти на связь с администратором сайта девушке не удалось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность получателя денежных средств, перечисленных жительницей Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф