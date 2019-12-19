В Мордовии обсудили профилактику мошеннических действий с использованием электронных платежных средств

В Мордовии состоялся круглый стол по вопросам профилактики мошеннических действий с использованием электронных платежных средств.

Молодежный центр Мордовии стал местом проведения указанного мероприятия. Участниками круглого стола стали заместитель начальника отдела УГР МВД по Мордовии, подполковник полиции Андрей Батаенков, сотрудники отдела экономической безопасности Сбербанка Евгений Дудоладов и Дмитрий Ламзов, а также представители молодежного волонтерского движения.

Андрей Батаенков сообщил о том, что с начала текущего года в Мордовии было зафиксировано более 1 тыс. случаев мошенничества. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила несколько десятков миллионов рублей.

Дабы не стать жертвой мошенников, не следует переводить деньги неизвестным без предоставления гарантий выполнения договорных обязательств. Кроме того, ни в коем случае нельзя пересылать незнакомцам фотографии банковских карт и документов. Также не следует разглашать информацию, касающуюся банковских карт.

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Источник: 13.мвд.рф