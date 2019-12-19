Прокуратура Краснослободского района добивается восстановления нарушенных трудовых прав граждан

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудовых прав граждан.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в деятельности ООО «ПМК 17», индивидуального предпринимателя Б. и МП «Краснослободск-сервис» имеют место факты нарушения сроков выплаты работникам заработной платы и отпускных.

Кроме того, было установлено, что упомянутые работодатели компенсацию за несвоевременную выплату работникам заработной платы не начисляют и не выплачивают.

Работодателям были внесены представления об устранении нарушений законодательства. В отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru