В Саранске 31 декабря и 7 января ограничат продажу спиртного

В Саранске 31 декабря и 7 января будет ограничена продажа алкогольной продукции.

Соответствующее решение было принято городской администрации. Стоит отметить, что продажа спиртного будет ограничена только в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориям.

Также известно, что алкогольная продукция не будет продаваться за два часа до начала праздников, во время их проведения и в течение двух часов после завершения торжеств.

Ранее стало известно о том, что в Саранске во время зимних каникул будут активно проводиться культурно-массовые мероприятия для детей.

Источник: info-rm.com