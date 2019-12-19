Более 120 жителей Саранска стали жертвами гололеда

В Саранске из-за гололеда в течение двух дней пострадали более 120 человек.

18 декабря в трамвпункт Саранска за помощью обратились 62 человека, которые получили телесные повреждения из-за падения на обледенелых участках улиц города. 17 декабря в помощи нуждались 60 человек.

В большинстве случаев в результате падения на льду горожане ломают руки и ноги, а также получают ушибы.

Кроме того, в травмпункте сообщили, что наибольшее количество обращений поступает от жителей Саранска пенсионного возраста.

По информации «Известий Мордовии».

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