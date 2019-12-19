Между Турцией и Саранском могут наладить прямое авиасообщение

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.

Генеральный консул в рамках рабочего визита в Мордовию посетил исламский культурный центр в Саранске, завод «Сарансккабель-Оптика», а также технопарк.

Владимир Волков заявил, что сотрудничество Турции и Мордовии имеет огромный потенциал, отметив, что речь идет о взаимодействии в экономической и научно-культурной сферах.

Также глава Мордовии сообщил, что в настоящее время прорабатывается возможность запуска прямого авиарейса из Саранска в Турцию.

По итогам рабочей встречи Владимир Волков и Исмет Эрикан достигли договоренности об обмене бизнес-миссиями.

По информации «Известий Мордовии».

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