В Мордовии изменили график выплаты пенсий из-за новогодних праздников

В Мордовии из-за новогодних праздников был изменен график выплаты пенсий.

Пенсионеры, которые получают выплаты через кредитные учреждения, а деньги перечисляются в период с 1 по 7 января, получат денежные средства до конца декабря. Таких получателей в Мордовии насчитывается 55 тыс.

Те граждане, которые получают пенсию после 7 января, получат её по обычному графику.

Жителям Мордовии, которые получают пенсию через почтовые отделения, деньги доставят в январе. В начале января много праздничных дней, по причине чего для Саранска и Рузаевки были установлены измененные графики получения пенсии. В Саранске 3 января деньги принесут тем, кто обычно и так получает их в этот день, 4 января будут предоставлены выплаты за 4, 5 января, 6 января – за 6, 7 января. С 8 января выплаты будут осуществляться по обычному графику.

В Рузаевке 3 января выплатят пенсию за 3, 4, 5 января, 6 января – за 6, 7, 8 января. С 9 января деньги будут выплачиваться по обычному графику.

В районах Мордовии пенсия будет доставляться по обычному графику. Выплаты начнутся 3 января.

По информации «Известий Мордовии».

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