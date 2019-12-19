Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 9 годам лишения свободы от жителя Москвы, обнаружили и изъяли 2 сим-карты и 10 купюр национальной валюты Таджикистана, которые были спрятаны в кармане сумки.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su