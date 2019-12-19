В Мордовии с осужденными было проведено занятие по бумажному моделированию

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии начальником психологической лаборатории с осужденными женщинами было проведено занятие по бумажному моделированию.

В рамках указанного занятия осужденные женщины скрепляли небольшие детали в объемный объект. Заключенные с большим интересом попробовали свои возможности в бумажной скульптуре.

Рассматриваемое мероприятие было направлено на сплочение коллектива осужденных, а также на изучение нового вида творчества.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su