Мэр Саранска встретился с собственниками земельных участков в посёлке Николаевка

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев встретился с собственниками земельных участков в посёлке Николаевка.

В ноябре градоначальник уже встречался с собственниками указанных земельных участков. Тогда граждане пожаловались на то, что дороги из-за образовавшихся неровностей стали недоступными для проезда. После встречи сотрудниками муниципальных предприятий была выполнена отсыпка щебнем и песком семи проблемных участков грунтовых дорог. Также было подключено наружное освещение дороги, ведущей к Зеленой роще.

В ходе нынешней встречи совместно с представителем АО «Ватт-Электросбыт» владельцы земельных участков обсудили вопрос установки тарифа на электроэнергию за пользование электрическими плитами. Вариант, предложенный представителем ресурсоснабжающей организации, не устроил граждан, по причине чего градоначальник поручил создать комиссию для решения данного вопроса.

Говоря о вопросе газоснабжения домов, Пётр Тултаев сообщил, что сейчас ведется корректировка проектно-сметной документации газификации.

Больной темой для жителей посёлка являются отсутствие инженерных коммуникаций. Глава городской администрации сообщил, что после того, как будет скорректирована проектно-сметная документация на строительство инженерных коммуникаций и по ней будет получено заключение государственной экспертизы, будет сформирована заявка на участие в программе «Жилье».

Также был поднят вопрос зимней уборки улиц. Пётр Тултаев распорядился разработать алгоритм очередности уборки улиц от снега в соответствии с их заселенностью.

Читайте также о том, что между Турцией и Саранском могут наладить прямое авиасообщение.

Источник: adm-saransk.ru