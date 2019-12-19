В Саранске местным жительницам предлагают пройти бесплатное обучение

ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» предлагает женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, пройти бесплатное обучение по нескольким специальностям.

Горожанкам предлагается в следующем году пройти обучение по специальностям «1С: Бухгалтерия», «Кадровое делопроизводство» и другим.

В следующем году в Мордовии начнется реализация регионального проекта под названием «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

По интересующим вопросам следует обращаться по адресу: г. Саранск, ул. Халтурина, д.74. Телефон: 39-26-08.

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Источник: adm-saransk.ru