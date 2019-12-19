В Саранске на 20 декабря объявили оперативное предупреждение

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 20 декабря.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 20 декабря на территории республики местами ожидаются порывы северо-западного ветра, скорость которых будет составлять до 20 метров в секунду.

Жителям Саранска рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Автомобилистам следует поставить машины в гаражи или парковать их вдали от шатких конструкций. На улице нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Источник: adm-saransk.ru