В Кочкуровском районе во время пожара погиб мужчина

В Кочкуровском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 19 декабря на территории населенного пункта Красномайский. На улице Садовой загорелся двухквартирный жилой дом №23. К моменту приезда пожарных имело место открытое горение кровли постройки. Огонь распространился на площади 140 квадратных метров.

В результате данного пожара погиб мужчина 1970 года рождения. Гражданин был инвалидом первой группы.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru