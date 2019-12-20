В Саранске был задержан безработный мужчина, подозреваемый в краже денег

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный мужчина, который подозревается в краже денежных средств из пункта приема металла.

17 декабря стражи порядка получили сообщение о том, что из пункта приема металла, расположенного по адресу – Александровское шоссе, были похищены денежные средства в сумме более 66 тыс. рублей, которые хранились в сейфе.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего жителя Саранска, не имеющего постоянного места работы. Мужчина признал свою вину. Гражданин сообщил, что часть украденных денег он успел потратить на покупку обуви, одежды и алкоголя.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: info-rm.com