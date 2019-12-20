В Ромодановском районе загорелся жилой дом

В Ромодановском районе произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 19 декабря. Пожар произошел на территории населенного пункта Садовский. На улице Центральной загорелся жилой дом №91. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru