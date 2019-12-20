Арест автомобиля побудил жителя Саранска погасить долг

В Саранске 58-летний мужчина погасил долг после ареста автомобиля.

В отделе судебных приставов по Ленинскому району Саранска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 58-летнего гражданина задолженности в размере более 800 тыс. рублей. в пользу физического лица.

В добровольном порядке указанный мужчина требования исполнительного документа не исполнил, по причине чего были приняты меры по наложению ареста на принадлежащий горожанину автомобиль марки «Опель».

После ареста транспортного средства мужчина погасил долг в полном объеме.

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Источник: r13.fssprus.ru