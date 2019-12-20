В Мордовии осужденный прибавил себе срок наказания, обманув знакомого

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 26-летнего молодого человека, который совершил преступление, находясь в тюрьме.

В мае прошлого года 26-летний гражданин, отбывая наказание в исправительном учреждении, похитил у другого осужденного 12 тыс. рублей под предлогом продажи мобильного телефона, которого у него на самом деле не было.

Решением Зубово-Полянского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы. В общей сложности парень проведет за решеткой ещё 2 года и 6 месяцев.

Сторона защиты обращалась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru