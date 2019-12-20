36-летняя жительница Саранска из-за долгов осталась без автомобиля

В Саранске был арестован автомобиль 36-летней местной жительницы, которая имеет задолженность по налоговым платежам, жилищно-коммунальным платежам и административным штрафам ГИБДД.

Сумма указанной задолженности составляет около 100 тыс. рублей. В добровольном порядке горожанка не погасила долги, по причине чего было принято решение о наложении ареста на принадлежащий ей автомобиль.

Транспортное средство было изъято и передано на хранение в специализированную организацию. В случае непогашения задолженности машина будет продана. Денежные средства, полученные от реализации транспортного средства, будут перечислены взыскателям.

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Источник: r13.fssprus.ru