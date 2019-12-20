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В Мордовии судебные приставы проводят мероприятия по взысканию задолженности по зарплате

В Мордовии судебные приставы проводят мероприятия по взысканию задолженности по зарплате

Судебные приставы структурных подразделений УФССП РФ по Мордовии провели рейдовые мероприятия по взысканию задолженности по заработной плате.

Судебные приставы вручили руководителям организаций-должников требования об исполнении судебных решений, а также предупреждения об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.

Сумма денежных средств, которые были взысканы в ходе рейдовых мероприятий, проведенных в первой половине декабря, составила 315 тыс. рублей.

В общей сложности в период с января по ноябрь нынешнего года в Мордовии судебными приставами было взыскано более 54 млн рублей задолженности по заработной плате.

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Источник: r13.fssprus.ru