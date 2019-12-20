В Саранске прошли соревнования по спасению утопающих

В плавательном бассейне школы №11 Саранска прошли ежегодные соревнования по спасению утопающих.

В указанных соревнованиях приняли участие сильнейшие команды школ Саранска.

Одним из этапов состязаний было условное спасение утопающего из бассейна и транспортировка его к месту финиша. Участникам соревнований нужно было совершить необходимые действия не только быстро, но и правильно.

По итогам состязаний детям были вручены медали и грамоты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии проходит семинар по подготовке специалистов спасательного дела на воде.

Источник: 13.mchs.gov.ru