В Мордовии подвели итоги работы спасателей в 2019 году

В Саранске прошел учебно-методический сбор руководящего состава по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Мордовии за текущий год и постановке задач на 2020 год.

РСЧС является единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к которой относятся десятки министерств и ведомств.

В 2019 году на территории Мордовии было зафиксировано три чрезвычайные ситуации, одна из которых связана с гибелью сельскохозяйственных культур и две техногенного характера, связанные с обрушением здания в Саранске и обрушением кровли под тяжестью снега над подъездом трехэтажного жилого дома в Рузаевке.

Были подведены итоги ежегодных конкурсов. Лучшим муниципальным районом в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения был признан Ковылкинский. Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба находится в Краснослободском районе.

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Источник: 13.mchs.gov.ru