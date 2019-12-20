В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс кабинетов психологической регуляции

Среди учреждений, подведомственных УФСИН Мордовии, был проведен конкурс кабинетов психологической регуляции для осужденных и сотрудников.

Указанный конкурс проводился в целях совершенствования деятельности психологических лабораторий учреждений и повышения эффективности психологического сопровождения осужденных и сотрудников.

В процессе оценивания учитывалось эстетическое оформление кабинетов, наличие разработанных коррекционных программ, стимульных материалов, результатов проведенной групповой работы, а также наличие дополнительного психокоррекционного оборудования.

В группе кабинетов для работы с сотрудниками первое место занял кабинет психологической регуляции ИК-17. В группе кабинетов для работы с осужденными победу одержал кабинет ЛИУ-19.

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Источник: 13.fsin.su