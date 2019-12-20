В Саранске 23 человека стали жертвами мошенников, предлагавших услуги по установке окон

В Саранске несколько местных жителей стали жертвами компании «ОкнаМания».

Представители указанной компании предлагали жителям Саранска услуги по установке окон. Мошенники брали предоплату в размере 10-30 тыс. рублей, а после этого переставали выходить на связь с клиентами, так и не выполнив заказ.

С сентября текущего года жертвами упомянутых мошенников стали 23 человека. Общая сумма ущерба составила 450 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации «Известий Мордовии».

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