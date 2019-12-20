В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Утром 1 декабря неизвестный гражданин похитил с чужой банковской карты денежные средства в сумме 8 тыс. рублей посредством обналичивания через банкомат, расположенный по адресу – улица Косарева.

Предполагаемый преступник был одет в куртку серого цвета, джинсы черного цвета и ботинки того же цвета. На голове мужчины была бейсболка черного цвета. Кроме того, гражданин имел при себе спортивную сумку.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого мужчины могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-77-58 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф