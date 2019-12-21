В Мордовии была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

На днях в один из банков республики из супермаркета, расположенного в Ковылкино, поступила фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей. Данная банкнота имеет ряд несоответствий, среди которых металлизированная нить, выполненная путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация, выполненная путем лазерного прокола, осыпание краски с одного из номеров.

Внешние признаки свидетельствуют о том, что денежная купюра находилась в обороте на протяжении длительного периода времени.

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Источник: 13.мвд.рф