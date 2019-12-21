В Ичалковском районе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

В Ичалковском районе сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Встречная полоса».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка составили административный материал в отношении водителя рейсового автобуса, направлявшегося из Саранска в Большое Игнатово. Данный гражданин допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что выезд на встречную полосу является одной из наиболее распространенных причин ДТП.

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Источник: 13.мвд.рф