Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 30-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 30-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 30-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства с банковского счета женщины. Затем под предлогом предотвращения попытки кражи денег незнакомец попросил горожанку сообщить ему персональные данные и код, полученный в смс-сообщении. Жительница Саранска предоставила якобы работнику банка необходимую информацию, а после этого обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 53 тыс. рублей.

В общей сложности с начала декабря 32 жителя Мордовии стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила более 870 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф