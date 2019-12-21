В Торбеевском районе проверили работу миграционного пункта

Заместитель начальника УВМ МВД по Мордовии Андрей Ледяйкин и член общественного совета при ММО МВД России «Торбеевский» Лариса Лазарева посетили районный миграционный пункт по вопросам миграции.

Была проведена проверка состояния помещений подразделения и уровень их оснащенности оргтехникой и стендами с необходимой справочной информацией.

Гражданам были даны консультации по разъяснению норм действующего законодательства, а также была оказана помощь в оформлении документов.

Лариса Лазарева положительно оценила работу сотрудников, оказывающих государственные услуги гражданам по линии миграции.

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Источник: 13.мвд.рф