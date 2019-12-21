Полицейские изъяли синтетические наркотики у 31-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 31-летнего местного жителя.

Вечером 19 декабря возле дома, расположенного по адресу – улица Ульянова, стражами порядка был задержан 31-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят полимерный пакетик с синтетическими наркотиками массой 0,92 г.

Горожанин заявил, что купил наркотики для личного потребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф