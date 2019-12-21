Безработная жительница Лямбиря фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев

В Лямбире местная жительница фиктивно прописала в своей квартире нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 49-летняя безработная жительница Лямбиря прописала в принадлежащей ей квартире трех граждан Таджикистана 1992, 1995 и 1996 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф