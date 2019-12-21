В Саранске задержали 25-летнего парня, уклоняющегося от принудительного лечения

В Саранске был задержан 25-летний молодой человек, который уклоняется от принудительного лечения.

19 декабря сотрудники Росгвардии оказали содействие участковому уполномоченному полиции при задержании 25-летнего жителя Саранска, уклоняющегося от принудительного лечения наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача.

Молодой человек был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам отдела полиции №3 УМВД России по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia