В Ромодановском районе горела баня

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 20 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Константиновка. Возле дома №32, расположенного по адресу – улица Смагина, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку и уничтожил кровлю бани на площади 24 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru