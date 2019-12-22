Полицейские изъяли марихуану у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли у безработного местного жителя марихуану.

Во время проведения оперативных мероприятий стражи порядка изъяли у 45-летнего безработного жителя Саранска марихуану массой более 31 г. Запрещенное вещество было обнаружено в квартире горожанина.

Мужчина сообщил, что хранил марихуану исключительно для личного употребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф