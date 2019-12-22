В Мордовии стражи порядка провели операцию под названием «Правила регистрации»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Правила регистрации».

Указанная операция проводилась на территории Мордовии в период с 10 по 13 декабря. За упомянутый период времени стражами порядка было составлено 123 протокола об административном правонарушении по линии регистрационно-паспортной работы, среди которых 55 – за умышленную порчу либо утрату паспорта, 47 – за проживание по недействительному паспорту, 18 – за проживание без регистрации, 2 – за непредставление информации о регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в орган регистрационного учета либо представление её в искаженном виде, 1 – за представление ложных сведений для получения паспорта гражданина Российской Федерации либо заграничного паспорта.

Кроме того, в ходе проведения операции сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что житель Саранска 1990 года рождения прописал своего ребенка 2018 года рождения в доме, который не является пригодным для проживания.

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Источник: 13.мвд.рф