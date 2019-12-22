В Мордовии школьница повредила позвоночник во время урока физкультуры

В Зубовой Поляне школьница получила повреждение позвоночника во время урока физкультуры.

Указанный инцидент произошел днём 19 декабря. По предварительной информации, ученица восьмого класса одного из общеобразовательных учреждений упомянутого населенного пункта во время урока физкультуры упала. В результате падения девочка получила ушиб шейного отдела позвоночника.

Пострадавшая доставлялась в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи девочка была отпущена домой.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru