В Ичалковском районе загорелась надворная постройка

В Ичалковском районе произошло возгорание надворной постройки.

Вечером 21 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Береговые Сыреси. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Московская, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 72 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru