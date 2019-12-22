В Саранске 34-летний мужчина упал с третьего этажа

В Саранске пьяный мужчина упал с третьего этажа.

Инцидент произошел несколько дней назад в Пролетарском районе города. 34-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ранним утром вышел покурить на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного жилого дома, и упал вниз, потеряв равновесие.

Последствия падения оказались для жителя Саранска максимально благоприятными. Мужчина получил перелом руки. Кроме того, некоторое время о падении горожанину будет напоминать большой синяк на ягодице. Называть подобный исход благоприятным можно с учетом того, что подобного рода происшествия очень часто приводят к гибели людей.

Известно, что в упомянутой квартире 34-летний горожанин распивал алкогольные напитки вместе со своими приятелями.

По информации «Известий Мордовии».

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