В Большеберезниковском районе из-за долгов арестовали имущество двух местных организаций

В Большеберезниковском районе было арестовано имущество двух организаций, которые имеют задолженности по уплате налогов.

По причине неисполнения ООО «Агрофирма «Кировская» и ООО «Агрофирма «Заводская» обязанности по уплате налогов межрайонная инспекция ФНС РФ №3 по Мордовии обратилась в прокуратуру указанного района с постановлениями о наложении ареста на имущество должников.

Прокурор Большеберезниковского района принял решения о санкционировании ареста имущества упомянутых организаций на общую сумму в размере более 1,1 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru