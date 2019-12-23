В Лямбирском районе в результате пожара погиб 70-летний пенсионер

В Лямбирском районе произошел пожар, в результате которого погиб 70-летний пенсионер.

Утром 22 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Новая Михайловка. В жилом доме №1, расположенном по адресу – улица Колхозная, произошло возгорание мебели. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В результате данного пожара погиб 70-летний владелец дома.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru