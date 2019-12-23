В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Темникова

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Темникова.

Спиркин Сергей Александрович 1962 года рождения, проживающий в Темникове, с 26 октября текущего года перестал выходить на связь со своими родственниками. Известно, что на голове мужчины имеется впадина. Кроме того, среди особых примет разыскиваемого гражданина следует выделить два травмированных пальца на правой руке.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342)25-19-54, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф