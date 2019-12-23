В Саранске сотрудники МВД провели для студентов «Полицейский новогодний квест»

В Саранске сотрудники отдела информации и общественных связей МВД по Мордовии провели мероприятие под названием «Полицейский новогодний квест» для студентов юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева.

Будущие юристы разделились на три команды. Студентам нужно было проявить наблюдательность, логику и умение работать в коллективе.

Квест состоял из пяти этапов. Полицейские помогли командам не только прикоснуться к тайнам профессии сотрудника органов внутренних дел, но и стать помощниками правоохранителей, призывая горожан быть бдительными и законопослушными.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф