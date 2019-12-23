В Саранске разыскивается пожилая женщина, подозреваемая в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая подозревается в краже мобильного телефона.

20 декабря в отдел полиции №1 УМВД РФ по Саранску пришла женщина, которая сообщила о краже принадлежащего ей мобильного телефона стоимостью 12 тыс. рублей. Гражданка рассказала о том, что она, находясь в магазине, расположенном по адресу – улица Гожувская, из-за невнимательности оставила гаджет в продуктовой корзине. Вернувшись за мобильным телефоном, женщина обнаружила его пропажу.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, стражи порядка выяснили, что к совершению кражи причастна пожилая женщина. Гражданка, заметив забытый заявительницей мобильный телефон, забрала его и покинула торговое заведение.

Предполагаемая преступница была одета в синий плащ. На голове женщины была вязаная шапка красного цвета. На ногах гражданки были серые ботинки. При ходьбе подозреваемая опирается на клюшку.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении предполагаемой преступницы, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-77-88, 29-77-58 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Темникова.

Источник: 13.мвд.рф