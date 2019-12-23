В Темникове пожар уничтожил шестиквартирный жилой дом

В Темникове произошел пожар, который уничтожил шестиквартирный жилой дом.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 22 декабря. На улице Интернациональной загорелся шестиквартирный жилой дом №14. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 520 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило постройку.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске во время пожара погибла 26-летняя девушка.

Источник: 13.mchs.gov.ru