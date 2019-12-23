Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии побеседовали со священником

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялась встреча сотрудников постоянного и переменного состава с помощником начальника ведомства по работе с верующими отцом Александром.
Отец Александр рассказал присутствующим о духовно-нравственных ценностях воспитания. Также священник обсудил с участниками встречи интересующие их вопросы религиозной тематики.
Отец Александр в заключение беседы пожелал всем мира, добра и помощи бога.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su